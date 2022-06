La Commission de l'Union africaine a annoncé le déploiement d'une mission internationale d'experts électoraux au Kenya pour observer les élections générales prévues le 9 août.

Selon un communiqué de la Commission de l'UA, le déploiement de cette mission, composée d'une équipe d'experts de huit membres, fait partie de l'engagement global et à long terme de l'organisme continental envers les élections générales dans ce pays d'Afrique de l'Est.

"Leur travail sera complété par des observateurs à long terme, qui seront déployés quelques semaines avant le scrutin et des observateurs à court terme, qui seront déployés une semaine avant le jour du scrutin", a ajouté la Commission.

Les élections d'août devraient être très disputées entre les deux principales coalitions, Kenya Kwanza, dirigée par le vice-président William Ruto, et Azimio la Umoja, dirigée par l'ancien Premier ministre Raila Odinga. Le président sortant Uhuru Kenyatt a choisi de soutenir M. Odinga, son ancien rival pour le poste suprême qui participe pour la cinquième fois à l'élection présidentielle, plutôt que son propre adjoint.

Les experts de l'équipe assureront le suivi des préparatifs électoraux, évalueront la dynamique politique ainsi que la véritable compétitivité et l'équité de la campagne électorale, et maintiendront des contacts réguliers avec les parties prenantes nationales et internationales avant, pendant et après les élections, a précisé la Commission.

L'UA et les blocs régionaux, à savoir la Communauté de l'Afrique de l'Est et le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), ont déployé une mission conjointe d'évaluation préélectorale de haut niveau au Kenya en mai afin de faciliter des élections libres, justes, pacifiques et crédibles dans le pays.

La mission a recommandé un engagement continu dans le processus électoral pour assurer des élections sans violence, justes et crédibles qui renforceront le processus démocratique du Kenya.

De leur côté, les analystes ont souligné que si les précédentes élections kényanes ont été principalement façonnées par la politique ethnique, celles de 2022 ont vu les problèmes économiques émerger au premier plan, Raila Odinga et William Ruto promettant des réformes radicales qui contribueront à stimuler la croissance économique.