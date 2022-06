Plusieurs wilayas du Sud du pays sont affectées, mardi et mercredi, par des températures caniculaires atteignant 49 degrés, annonce un Bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l'Office national de Météorologie.

Placé au niveau de vigilance "Orange", ce BMS concerne les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, In Salah, Timimoun et Ouargla où les températures oscilleront entre 48 et 49 degrés, précise la même source, notant que la validité de ce BMS s'étale jusqu'au mercredi.