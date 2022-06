L'African Risk Capacity (ARC), une agence spécialisée de l'Union africaine (UA), a annoncé mardi qu'elle accorderait des couvertures d'assurance aux secteurs de l'agriculture et de l'énergie verte du continent.

Lesley Ndlovu, PDG de l'ARC, a déclaré lors d'un forum continental à Nairobi, capitale du Kenya, que son institution proposerait des assurances couvrant les pertes des agriculteurs contre les domaines communs liés aux conditions météorologiques de la sécheresse, des inondations et des cyclones tropicaux. "Nous assurons des cultures de base telles que le blé et le maïs, des cultures de rente notamment le cacao et des produits d'élevage, afin de renforcer la sécurité alimentaire en Afrique", a déclaré M. Ndlovu lors de la 48e Conférence de l'Organisation des Assurances Africaines.

Actuellement, 35 pays membres de l'UA ont rejoint l'African Risk Capacity. Cette couverture d'assurance a pour but de permettre aux populations affectées par des catastrophes naturelles de disposer des moyens financiers pour se reconstruire après une catastrophe, a indiqué M. Ndlovu. "Notre rôle est de compléter les efforts du gouvernement qui est le plus grand investisseur du secteur agricole par le biais de différents programmes de subvention, mais aussi de protéger les communautés les plus vulnérables", a-t-il observé.

Cette organisation panafricaine fournit des couvertures d'assurance aux producteurs agricoles par l'intermédiaire des gouvernements, des agences humanitaires, mais aussi directement aux agriculteurs par le biais de partenaires locaux. M. Ndlovu a révélé que son agence fournirait une couverture d'assurance pour accroître l'accès aux sources d'énergies renouvelables en Afrique.

Le secteur africain de l'énergie a besoin de catalyseurs étant donné l'énorme déficit de production d'électricité de la région, a-t-il indiqué. "Nous travaillerons à renforcer la production des sources d'énergie solaire, éolienne, et hydroélectrique", a-t-il ajouté.