Le pétrole s'orientait en petite hausse avant la réunion des pays exportateurs de pétrole de l'Opep+ jeudi, dans un contexte de demande solide et de menaces sur l'approvisionnement dans plusieurs pays producteurs.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août montait dans la matinée de quelque 0,17% à 118,18 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison le même mois grappillait quant à lui 0,36% à 112,17 dollars. Selon les analystes, la demande résiste bien à l'approche du pic de la saison estivale avec de nombreux voyages, alors que les perspectives d'approvisionnement à court terme sont marquées par une "pénurie".

Les Emirats arabes unis ont assuré qu'ils étaient au maximum de leurs capacités, et l'Arabie Saoudite a avancé ne pouvoir pomper que 150.000 barils par jour de plus, a rapporté en début de semaine le président français Emmanuel Macron. En parallèle, la production de pétrole de la Libye souffre depuis avril des tensions politiques internes. Plusieurs champs pétroliers ont été fermés de force dans l'Est du pays.

En Equateur aussi, le spectre d'un arrêt de la production de pétrole se précise, consécutif aux blocages et manifestations initiés par un mouvement contre la hausse du coût de la vie Les 23 membres l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) se réunissent jeudi en visioconférence, pour décider d'un nouvel ajustement de leur volume total de production d'or noir.