Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi le recteur de la Mosquée de Paris, Dr Chems Eddine Hafiz, qui lui a présenté un exposé exhaustif sur les activités de cette prestigieuse institution religieuse, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, le recteur de la Mosquée de Paris, Dr Chems Eddine Hafiz, qui lui a présenté un exposé exhaustif sur les activités de cette prestigieuse institution religieuse, et l'a remercié pour son aimable invitation de jeunes de la communauté nationale à l'étranger à la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens", lit-on dans le communiqué.

"Monsieur le président a remercié le recteur de la Mosquée de Paris pour tous les efforts consentis, ainsi que pour le rôle de cet édifice religieux dans la promotion de l'image radieuse de l'Islam à travers la diffusion du juste milieu et de la modération et la lutte contre l'extrémisme, sous toutes ses formes, assurant Monsieur le recteur de son total soutien et de l'appui de l'Algérie pour que la noble mission de la Mosquée puisse être menée à bien", a ajouté la même source.