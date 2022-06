L'entreprise algérienne de fabrication de véhicules de la marque Mercedes-Benz (SAFAV-MB), d'Aïn Bouchekif, (Tiaret), relevant du ministère de la Défense nationale, a livré lundi 562 véhicules à des organismes et institutions relevant des secteurs public et privé.

L'opération comprenait 216 véhicules livrés à la Direction centrale de l'équipement du Ministère de la défense nationale et 151 à la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN), tandis que les 195 autres véhicules ont été distribués à un certain nombre de wilayas, de communes et d’établissements publics telles que les groupes Sonatrach et Sonelgaz, l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement "AADL" et quelques privés, selon le directeur général de la Société algérienne des services de vente et d’après-vente de la marque Mercedes-Benz, Noureddine Mesmous.

Le même responsable a indiqué, à l'occasion de la signature des procès-verbaux de livraison, que deux sites seront ouverts, début juillet prochain, dans les wilayas de Sétif et Tlemcen pour assurer des services après-vente, en application de l'engagement de l'institution d'apporter les meilleures prestations liées à la fourniture de pièces de rechange et à la garantie de services après-vente sur l'ensemble du territoire.

Pour sa part, le président du Conseil d'administration de SAFAV-MB d’Ain Bouchekif, le général Smaïl Krikro, qui a supervisé ces cérémonies, a réitéré le souci de l'institution de répondre aux besoins de ses clients dans les délais fixés.

Il a également salué la volonté du Commandement de l'ANP de développer une industrie militaire aux spécifications internationales et un produit de qualité, qui constitue un appui efficace dans le cycle d'accompagnement des différents secteurs.

Pour rappel, la société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz a, depuis sa création en 2014 jusqu'à aujourd'hui, fabriqué 18.265 véhicules utilitaires et 10.985 véhicules 4x4 dont 3.188 véhicules utilitaires et 1.101 véhicules 4x4 l’année passée.