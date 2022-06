Plus de 70 tonnes de poissons ont été débarquées en une journée aux ports de la wilaya de Mostaganem par les services locaux de la pêche et des ressources halieutiques de Mostaganem, a-t-on appris lundi du responsable chargé du secteur.

Le volume des débarquements de poissons bleus (sardines) a atteint 51,8 tonnes (2.590 caisses) samedi dernier au port de Salamandre et 18, 7 tonnes (935 caisses) au port de Sidi Lakhdar, a indiqué à l'APS le directeur de wilaya de la pêche et des ressources halieutiques, Abdelhafidh Zenasni.

L'abondance de la production que connaît ces derniers jours la wilaya de Mostaganem a entraîné la baisse des prix, puisqu’au niveau de la poissonnerie de gros de Salamandre, la caisse de sardines est proposée entre 2.500 et 3.500 DA, alors qu’au marché couvert du centre-ville de Mostaganem, le kilo du même poisson est cédé entre 150 et 200 DA, a précisé la même source.

Abdelhafidh Zenasni a expliqué ce deuxième bond de la production, après celui enregistré en mai dernier, par le renouvellement des richesses halieutiques et par le doublement du nombre de sorties de pêche en mer pour les professionnels, dans le plein respect et l'engagement des règles légales. Il a également relevé une grande diversité de poissons proposés à la vente et un engagement sur la taille commerciale légale des différents produits marins.

La production de la wilaya de Mostaganem a atteint, depuis le début de l’année jusqu’au mois de juin en cours, 2217 tonnes dont 1868 tonnes de poissons bleus.

Au mois de mai dernier, la production a dépassé les 528 tonnes dont 360 tonnes de sardines avant la période de pic, prévue aux mois de juillet et d'août prochains, qui mèneront à une chute des prix avec les prévisions d’une production abondante, à l’instar de l’année dernière, a ajouté le responsable de wilaya de la pêche et des produits halieutiques.

En 2021, la production halieutique de la wilaya a atteint plus de 6.000 tonnes, à savoir 5.400 tonnes de poissons bleus, 500 tonnes de poissons blancs, 186 tonnes de crustacés, outre les mollusques, a-t-on signalé.