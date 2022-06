La joueuse de tennis algérienne Ines Ibbou a été éliminée au second tour du tournoi de la 19e édition des Jeux méditerranéens-2022 d'Oran, après sa défaite mardi devant la Marocaine Yassmine Kabbaj en deux sets au tennis club Habib-Khelil de Hai Salem. Exemptée du premier tour, Ibbou a perdu 6-2, 6-4.

''Le match était difficile et s'est joué sur de petits détails. Il y avait trop de pression sur Ines et j'avoue que la joueuse adversaire était forte moralement et a su gérer les moments compliqués.

L'Algérienne a mal entamé les débats, même si elle a fait le nécessaire au second set. Maintenant, on doit se concentrer sur les quarts de finale pour obtenir un résultat positif'', a déclaré à l'APS, le capitaine d'équipe de la sélection nationale dames, Wakil Kéciba.

Sa compatriote Amira Benaissa affronte actuellement au second tour l'Espagnole Guiomar maristany, tête de série N2. Ibbou associée à sa compatriote Ines Bekrar sont toujours en lice dans le tableau double dames.

Elles affrontera cet après-midi (18h00) le duo espagnol Jessica Bouzas Maneiro et Guiomar Maristany Zuelta.

Soixante-neuf (69) joueurs dont trente (30 dames) issus de dix-huit (18) pays ont été inscrits à ce rendez-vous de la ''Mare Nostrum''.