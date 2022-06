Les services de la protection civile ont totalement éteint lundi après-midi les deux (2) incendies déclarés dimanche sur des périmètres agricoles au Douar Cheriguet et au

lieu-dit "sept virages" dans la commune de Hammam Guergour (wilaya de Sétif) près

des limites avec la commune de Harbil faisant deux (2) morts et 23 blessés, a-t-on

appris lundi de ces services.

Le chargé de communication à la direction de wilaya de la protection civile, le capitaine Ahmed Lamamra, a indiqué à l’APS que "les deux incendies ont été totalement éteints ce lundi après-midi et leur site est sous surveillance jusqu’à l’après-mardi de demain mardi pour éviter la reprise des flammes sous l’effet des vents et de la forte chaleur".

La propagation de ces deux feux a ravagé d’importantes superficies estimées à 150 hectares de buissons, de vergers arboricoles, de peuplements de pins d’Alep et de broussailles de chênes verts nécessitant la mobilisation intense d’équipes de la protection civile pour surveiller le site, a précisé la même source.

La même source a indiqué que "les instances concernées dont les services agricoles et la conservation des forêts œuvrent à recenser les dégâts de ces deux incendies qui n’ont pas atteint les maisons des citoyens à l’exception de certaines maisons abandonnées". D’importants moyens humains et matériels des unités de la protection civile de la wilaya et les deux colonnes mobiles de Sétif et M’sila, des éléments de l’armée nationale populaire (ANP) et des citoyens assistés par des moyens aériens ont été mobilisés à cet effet en présence du directeur de wilaya de la protection civile par intérim, le commandant Youcef Chorfi.

Deux (2) personnes ont trouvé la mort et 23 autres ont été atteints de brûlures et de difficultés respiratoires suite à ces deux incendies déclarés dimanche sur des périmètres agricoles au Douar Cheriguet et au lieu-dit "sept virages" dans la commune de Hammam Guergour (wilaya de Sétif) près des limites avec la commune de Harbil, rappelle-t-on. Un hélicoptère de la protection civile est intervenu pour évacuer vers l’hôpital des grands brûlés de Douéra (Alger) un agent de la protection civile atteint de brûlures de deuxième degré aux mains et à la tête.

Le bombardier d’eau russe arrivé dimanche à l’aéroport 8 mai 1945 d’Ain Arnat (Ouest de Sétif) est également intervenu pour éteindre les ces feux, a indiqué le capitaine Lamamra.