La Chambre nationale de l’agriculture (CNA) prépare le lancement de son incubateur de Startups au niveau de son siège pour accompagner les porteurs de projets activant dans les domaines en rapport avec le secteur agricole, a annoncé lundi à Alger, une responsable de la chambre. Baptisé Agri Preneurs, ce centre d’incubation de startups, qui compte un réseau d’experts, aura pour mission d’accompagner et de soutenir les jeunes porteurs de projets innovants dans les domaines ayant trait au secteur de l’agriculture afin de les mettre en contact avec le monde professionnel et les bailleurs de fonds, a indiqué Mme Khaoula Mehalaine, cadre à la CNA et représentante du centre d’incubation.

S’exprimant lors d’une journée d’étude sur le rôle des startups dans le développement du secteur agricole, Mme Mehalaine, a fait savoir que l’Agri Preneurs aura un rôle majeur dans le développement des startups depuis la phase de maturation de leur idée innovante jusqu’à l’étape de sa concrétisation. Une fois son idée validée par la CNA, l’intéressé devrait bénéficier d’un encadrement de 12 mois durant lequel le centre d’incubation l’aidera à réaliser le prototype de son produit et son dossier administratif pour créer sa startup, en vue de le mettre en contacte avec les sources de financement pour monter son projet.

"A travers cet incubateur, qui devrait s’étendre à toutes les chambres d’agriculture de wilayas, nous souhaiterions tirer profit des compétences nationales pour assurer une agriculture durable garante de la sécurité alimentaire du pays, a-t-elle assuré. Pour sa part, le président de la Chambre nationale de l’Agriculture (CNA), Mohamed Yazid Hambli, a mis en avant le rôle de l’agriculture dans la création d’emplois et d’activités pérennes, estimant que le secteur offrait beaucoup d’opportunités aux universitaires désireux de contribuer au développement d’une agriculture rentable et durable.

A ce titre, il a rappelé la convention conclue entre le ministère de l’agriculture et du développement rural et le ministère délégué de l’Economie de la connaissance et des Startups pour accompagner les startups et les porteurs de projets innovants à présenter leurs services et prestation pour améliorer davantage la performance de l’agriculture en Algérie. Par ailleurs, il souligné le rôle "incontournable "des nouvelles technologies dans le développement de l’agriculture et l’amélioration des re ndements. Dans ce sens, il a cité les différentes applications intelligentes pour rentabiliser la production et économiser l’eau utilisée dans l’irrigation ainsi que les plateformes numériques spécialisées dans la commercialisation des produits agricoles et des services.