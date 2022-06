Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a affirmé que le portail électronique "circuits touristiques en Algérie", lancé officiellement ce vendredi, constituait un pas important dans la mise en oeuvre du plan d'action du gouvernement dans son volet relatif à la transition numérique de l'administration publique.

Dans son allocution à l'occasion de la réception de la Stratégie de promotion de la destination +Algérie+, réalisée en collaboration avec l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et du lancement du portail "Circuits touristiques en Algérie", M. Benabderrahmane a souligné que ce portail électronique constituait un "pas important dans la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement dans son volet relatif à la transition numérique de l'administration publique, à travers la création de portails gouvernementaux permettant un accès plus rapide aux services publics fournis par les différentes administrations".

Le tourisme "occupe une place dans le programme du gouvernement portant mise en œuvre d u plan de la destination Algérie et modernisation du secteur", a-t-il dit, précisant que "la création d'un portail électronique à cet effet ouvrira certainement des perspectives prometteuses pour la relance du tourisme".

Le lancement de ce portail s'inscrit dans le cadre de "la concrétisation des engagements du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune concernant la modernisation de l'administration publique et la production de contenus numériques nationaux de haute performance dans cadre de la transition numérique de l'administration publique", des engagements qui ont été pris par le gouvernement dans son plan d'action approuvé devant le Parlement en septembre 2021, dans son volet relatif au développement de l'utilisation des Technologies de l'information et de la communication (TIC) dans la gestion des différentes activités, dont "la création de circuits touristiques thématiques et le développement d'une plate-forme numérique pour le service public dans le domaine du tourisme", a-t-il ajouté.

Le portail "Circuits Touristiques en Algérie" est "un produit touristique qui facilite la tâche aux touristes dans le choix de la destination et le circuit qui leur convient aussi bien en termes d'intérêts, qu'ils soient culturels, archéologiques, naturels ou religieux qu'en termes de moyens financiers ou logistiques.

Il constitue, donc, une fenêtre ouverte pour le touriste où qu'il se trouve et lui permet de tracer son circuit selon ses moyens, ce qui est à même de développer le tourisme intérieur qui diffère d'un secteur à un autre et varie d'une région à une autre", a indiqué M. Benabderrahmane.

Dans ce contexte, M.Benabderrahmane a affirmé que le lancement de ce portail s'inscrit dans le cadre du "programme de la numérisation du secteur du Tourisme et de l'Artisanat pour la période 2021-2024, qui prévoit la numérisation de toutes les activités et les structures relevant du secteur, par la mise en place de 26 plateformes et solutions numériques et la conception de 58 sites internet locaux, ainsi que la mise en service du système d'information géographique pour la gestion des régions, des sites et des structures touristiques".

Il a rappelé que le lancement de la première version-test du portail en mars 2022 avec 281 circuits touristiques thématiques, qui ont augmenté progressivement au cours des trois mois suivants avec le recensement de 377 circuits touristiques thématiques, un nombre qui dépasse les objectifs tracés, estimés à 365 circuits, le nombre de sites touristiques ayant atteint 1.123 sites recensés en juin.

Dans le même contexte, ajoute le Premier ministre, "des informations relatives à 58 destinations locales ont été saisies et 116 comptes utilisateurs créés au profit des administrateurs du portail issus de l'administration centrale et des services extérieurs du secteur et des secteurs concernés.

Par ailleurs, le Premier ministre a estimé que cette opportunité constituait une "étape importante dans le cadre d'une coopération fructueuse avec l'OMT", saluant cette coopération visant à "développer et à promouvoir le tourisme et à lui donner la place qui lui sied, en en faisant un véritable pilier économique, en concrétisation du programme du président de la République, visant à diversifier l'économie et à créer une nouvelle dynamisme de développement, notamment dans les secteurs créateurs de richesses et d'emplois.

"Le gouvernement s'est penché sur la mise en œuvre de ce programme avec fermeté et détermination à travers la classification stratégique de la demande dans le domaine du tourisme national et international afin de déterminer les types de tourisme à mettre en évidence", outre l'élaborer d'un plan +Destination L'Algérie+ qui dépendra "des pôles d'excellence touristique, du plan de qualité touristique et du partenariat entre les secteurs public et privé ainsi que de l'ouverture de nouvelles lignes aux compagnies low-cost".

Pour concrétiser ces efforts sur le terrain, le Premier ministre a fait état de la mise en place de "la stratégie de promotion de la destination +Algérie+" et du projet "du guide d'investissement touristique en Algérie" avec la participation et la contribution de tous les acteurs et partenaires des secteurs public et privé et des différentes fédérations, unions et associations professionnelles avec l'accompagnement et le soutien de l'OMT.

Concernant le projet du guide d'investissement touristique en Algérie, M. Benabderrahmane a précisé qu'il constitue "un autre jalon pour renforcer les efforts de l'Algérie en collaboration avec l'OMT et qui sera adapté avec la loi nationale sur l'investissement".

Il s'agit, selon le Premier ministre, du cadre juridique incitatif à savoir la nouvelle loi sur l'investissement élaborée par l'Algérie conformément à une approche économique basée sur le principe gagnant-gagnant et assurant les droits aussi bien de l'Etat que de l'investisseur.

Le président de la République, poursuit M. Benabderrahmane, a insisté sur "la garantie de la stabilité et de la viabilité de cette loi pour une durée d'au moins dix ans, à même de libérer l'esprit des initiatives des opérateurs locaux et étrangers et concrétiser les principes de la liberté d'investissement, de la transparence et e l'égalité en matière de traitement des projets d'investissement et partant, inciter les initiatives locales et attirer les investissements étrangers directs".

Le Premier ministre a saisi cette occasion pour présenter ses remerciements à l'OMT, notamment à son SG, M. Zurab Pololikashvili qui lui a remis personnellement les résultats de l'action commune entreprise par l'OMT avec l'Algérie, à savoir "la Stratégie de promotion de la destination +Algérie+" et le projet "Guide de l'investissement touristique en Algérie".

Ce travail "traduit la forte volonté des deux parties de hisser cette coopération à de plus larges perspectives et atteindre d'autres réalisations auxquelles nous aspirons ensemble, d'autant plus que nous connaissons très bien les efforts inlassables consentis par cette organisation pour promouvoir et développer le tourisme dans le monde, notamment durant la période de la pandémie du COVID-19 et ses lourdes répercussions sur les économies des pays", a conclu le Premier ministre.