Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a procédé, jeudi, à l’installation du comité d'experts multidisciplinaires chargé d'émettre un avis sur la liste des médicaments essentiels, a indiqué un communiqué du ministère.

La cérémonie d'installation de ce comité s'est déroulée en présence, du président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de la secrétaire générale du ministère de l’Industrie pharmaceutique, Drifa Khoudir, du président du comité, Dr Redha Kessal, ainsi que les membres représentants des ministères de la Défense nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du Travail, de l’emploi et de la sécurités sociale, a précisé la même source.

Le directeur général de l’Agence nationale des produits pharmaceutique par intérim et des représentants de la Direction générale de la sureté nationale (DGSN), de l’Institut Pasteur d’Algérie, de la Pharmacie centrale des hôpitaux et du Centre national de pharmacovigilance, au côté d’experts en industrie pharmaceutique toute spécialité confondue ont également pris part à cette cérémonie, a ajouté le communiqué.

Selon le ministère, cette installation fait suite à la publication dans le Journal Officiel N40 de l’arrêté du 25 avril 2022 fixant la composition du comité d'experts multidisciplinaires chargé d'émettre un avis sur la liste des médicaments essentiels.

Ce comité a pour mission d’examiner, d’évaluer et d’emmètre un avis technique et scientifique concernant l’élaboration de la liste nationale des médicaments essentiels, en tenant compte des données relatives en matière d'efficacité et de sécurité de ces médicaments, de l'intérêt de santé publique, des données relatives à la production pharmaceutique nationale, du rapport coût/efficacité notamment pour les médicaments classés innovants en vue de garantir leur disponibilité et leur accessibilité à des prix abordables et soutenables pour le système national de santé et la sécurité sociale.

Dans son allocution, le ministre de l’Industrie pharmaceutique a mis en avant "le rôle pivot que joue ce comité pour l’élaboration de la liste nationale des médicaments essentiels" qui constituera, selon lui, "une base opposable et le référent nationale pour la disponibilité et l’accessibilité permanentes aux médicaments et à la veille stratégique y afférente".

Cette liste "contribuera également à l’amélioration de la qualité des soins et à la rationalisation des dépensés pharmaceutique ainsi qu’au développement de l’industrie pharmaceutique nationale", a-t-il fait savoir.

A travers l’élaboration de cette liste de médicaments essentiels, le ministère de l’Industrie pharmaceutique se dote "d’un nouvel instrument technique, scientifique et transparent, loin de tous les lobbies et pressions, de la promotion médicale ainsi que de la consommation abusive de certains médicaments, ayant pour seule finalité l’intérêt thérapeutiques des patients", a-t-on souligné de même source.