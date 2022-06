Quatre décès, deux par noyade et deux dans des accident de la circulation, ont été déplorés jeudi à Tizi-Ouzou, rapporte un communiqué de la Protection civile. Il s'agit de deux personnes, un homme de 28 ans et un garçon de 14 ans, qui ont péri par noyade au niveau d'une plage interdite à la baignade, Thainsarth, dans la commune Ait Chafaa, au Nord-est de Tizi-Ouzou.

Repêchés par des citoyens, ils ont été évacués vers l'établissement hospitalier (EPH) d'Azeffoun par les éléments de l'unité de la Protection civile de la même ville.

Par ailleurs, les éléments de l'unité de Draa Ben-Khedda sont intervenus pour évacuer les victimes d'une collision entre deux véhicules légers survenue au lieu dit Mouldiouene sur la RN 12, a indiqué la même source.

Il s'agit d'un homme de 40 ans décédé, de quatre hommes blessés âgés de 16, 25, 26 et 38 ans et de deux autres hommes en état de choc âgés de 29 et 30 ans qui ont été évacués vers l'établissement public de santé de proximité (EPSP) de Draa Ben-Khedda.

Une autre personne est également décédée tôt dans la matinée, percutée par un véhicule au niveau de la rocade Su d à hauteur du pôle d'excellence de Oued Fali, dans la commune de Tizi-Ouzou, rapporte encore la Protection civile.