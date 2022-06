L'Institut de formation professionnelle spécialisée dans les industries agroalimentaires "Aboubakr Belkaid" de Blida a enregistré la sortie de la première promotion de la spécialité "entrepreneuriat dans la gestion des déchets ménagers", lancée par la Direction de la formation professionnelle durant la session de février dernier, a-t-on appris, jeudi, auprès de cette dernière.

"Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention signée entre les directions de la formation professionnelle et de l'environnement, portant sur l’intégration de la dimension environnementale dans les spécialités de la formation et de l’enseignement professionnels, la wilaya a enregistré la sortie, hier mercredi, de la première promotion en entrepreneuriat dans la gestion des déchets ménagers, au niveau national, appelé à promouvoir les efforts en matière de prise en charge du problème des déchets", a indiqué la directrice de la formation professionnelle, Halima Meziani.

Cette promotion, ayant suivi une formation théorique et pratique de trois mois dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la gestion des déchets ménage rs, compte 26 stagiaires, dont une majorité de diplômés universitaires et d’employés, qui seront orientés vers l'incubateur de l'université de Blida 1, où ils bénéficieront d’un accompagnement pour la création de micro- entreprises spécialisées dans la gestion et le recyclage des déchets, a-t-elle ajouté.

Selon le directeur de l'environnement, Ouahid Tchachi, cette spécialité s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Etat visant à inciter les jeunes à s’intéresser davantage au créneau de gestion des déchets, l'environnement et la création d’entreprises dans le domaine. Le responsable du secteur s’est également engagé à l’accompagnement des diplômés, par leur intégration dans des entreprises publiques et privées. A noter l’intégration de cette nouvelle spécialité qualifiante dans la nomenclature de formation de six wilayas pilotes, à l’échelle nationale.