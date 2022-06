Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger, représentés par la brigade de la police judiciaire de la Sûreté de la circonscription administrative de Bouzaréah ont démantelé deux réseaux criminels spécialisés dans le trafic de drogues, indique vendredi un communiqué de la Sûreté de la wilaya d'Alger.

Les services de sûreté de la wilaya ont traité deux affaires distinctes relatives à la détention et au trafic de drogues (cannabis et psychotropes), à l'issue desquelles deux réseaux criminels organisés ont été démantelés et trois (3) individus, repris de justice, originaires de la wilaya d'Alger ont été arrêtés, lit-on dans le communiqué.

Les deux affaires ont permis la saisie de 7.305 capsules de psychotropes et 1,10 kg de cannabis, outre un montant de plus de 96 millions de centimes, 5 téléphones portables et 2 véhicules touristiques, précise-t-on de même source.

Après achèvement des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, conclut le communiqué.