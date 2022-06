La canicule caractérisera, aujourd’hui et demain, plusieurs wilayas de l'Est du pays avec des températures atteignant les 46 degrés, annonce, un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie (ONM).

Les wilayas de Guelma, Mila et Constantine connaitront ainsi des températures oscillant entre 43 et 46 degrés, alors que celles-ci seront de 41 à 43 degrés à El Tarf, Annaba et Skikda, précise le BMS, placé en vigilance "orange".