Les recettes des exportations algériennes en hydrocarbures devraient atteindre les 50 milliards de dollars vers la fin 2022, a annoncé jeudi depuis Oran, le PDG du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar. Ce chiffre a été avancé par M. Hakkar lors de la présentation des principaux projets de Sonatrach réalisés durant la période allant de 2020 à 2022, devant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui effectue une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Oran. Le volume des exportations a atteint, l'année dernière, 35,4 milliards de dollars, soit une hausse de 75% par rapport à l'année 2020, a rappelé le PDG de Sonatrach.

Il a indiqué que la conjoncture favorable du marché gazier a permis d'augmenter les exportations en 2021 de 54% à travers les gazoducs et de 13% par processus de liquéfaction, ajoutant que les cours du Sahara Blend ont connu une augmentation de 68% à la fin du mois de mai 2022 par rapport à la même période en 2021. Concernant les nouvelles découvertes, M. Hakkar a affirmé que 35 nouvelles découvertes d'hydrocarbures avaient été e nregistrées durant la période allant de 2020 à 2022, dont 34 découvertes en effort propre, d'un volume global de 307 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP).

S'agissant des projets d'investissement, le même responsable a fait savoir que plus de 7 milliards de dollars avaient été investis dans nombre de projets en cours de réalisation, lesquels contribueront à la production de 20 millions de TEP/an, en sus de 5 milliards de dollars investis dans des projets entrés en vigueur depuis 2020, contribuant à la production de 10 millions de TEP/an. M. Hakkar a présenté, en outre, un bilan exhaustif du développement du raffinage et de la pétrochimie et dont le succès est scindé en 4 dimensions: valorisation des ressources locales, attrait des partenaires, garantie de la capacité concurrentielle des projets et choix des projets.