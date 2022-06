La Commission européenne a annoncé vendredi des plans visant à émettre 50 milliards d'euros (52,8 milliards de dollars américains) d'obligations européennes pour financer le programme de relance NextGenerationEU entre juillet et décembre.

Ces fonds destinés à cet instrument de relance temporaire visent à soutenir la reprise économique des Etats membres après la pandémie de COVID-19, et à les aider à mettre en place une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente. Pour financer NextGenerationEU, la Commission européenne projette de lever environ 800 milliards d'euros sur les marchés des capitaux entre mi-2021 et fin 2026.

Jusqu'à 9 milliards d'euros d'emprunts pourraient également être émis par la Commission pour soutenir l'Ukraine, dans le cadre d'un nouveau programme exceptionnel d'assistance macrofinancière (AMF), de même que jusqu'à 6,6 milliards d'euros de prêts dans le cadre du programme SURE pour atténuer les risques de chômage temporaire. "Au cours du second semestre de l'année, nous continuerons de soutenir la reprise, de financer les transitions écologiques et numériques et la résilience à long terme de l'Europe par le biais des financements de marché", a déclaré Johannes Hahn, commissaire européen au Budget et à l'Administration.

Au cours du premier semestre de l'année, la Commission a émis 47,5 milliards d'euros d'obligations de l'UE, et une autre émission obligataire est prévue le 27 juin. Depuis juin 2021, 118,5 milliards d'euros ont été déboursés dans le cadre du programme NextGenerationEU.