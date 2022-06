Le blé est une des bases de l'alimentation humaine depuis des millénaires. Aujourd'hui produit

en quantité industrielle, est-il toujours un aliment riche en nutriments et bon pour notre santé ?

Le blé est partout. Pains, pâtes, farines, couscous... Produite en énorme quantité, (37,7 millions de tonnes de blé ont été récoltées en France en 2013), cette céréale est-elle riche en nutriments et bonne pour notre santé ? On fait le point avec deux experts, Gilles Charmet, directeur de recherche à l'INRA à l'unité de Génétique Diversité et Ecophysiologie des céréales et Anthony Fardet, docteur en nutrition humaine , également chercheur à l'INRA. Quelles sont aujourd'hui les critères de sélection prioritaires mis en avant pour les céréales ?

Le rendement, la qualité et la résistance aux maladies sont les trois critères prioritaires de sélection pour les céréales.

« Le rendement reste un critère important, car il conditionne le revenu de l'agriculteur, particulièrement quand la qualité est moyenne comme en 2014 avec l'été pluvieux) » explique Gilles Charmet, directeur de recherche à l'INRA à l'unité de Génétique Diversité et Ecophysiologie des céréales. «Et, ce critère est aussi important aussi pour la balance commerciale car la France exporte plus de la moitié de son blé et de son maïs et 70% de son orge) » rappelle le chercheur. Pour satisfaire les utilisateurs, les producteurs doivent offrir des qualités supérieures de céréales en particulier pour le blé et l'orge de brasserie.

Enfin, les sélectionneurs recherchent les variété les plus les résistances aux maladies pour sécuriser le rendement et réduire l'usage des pesticides (fongicides surtout).

L'augmentation des rendements a-t-elle joué sur la composition des nutriments ?

L'augmentation des rendements porte surtout sur l'accumulation des composés majeurs comme l'amidon pour le blé. Elle est parfois faite au détriment des micronutriments. Leur teneur va diminuer dans la composition globale par effet de dilution. « On peut observer des baisses de zinc dans le blé qui passe de 26 à 18mg » explique Gille Charmet. Mais les rendements ne sont seuls responsables de la qualité nutritionnelle du blé.

Existe-t-il d'autres facteurs qui jouent sur la composition du blé ?

Cette baisse tendancielle, corrélative à l'augmentation du rendement s'explique aussi par une variabilité génétique (certaines variétés sont plus riches que d'autres) et des critères environnementaux (par exemple le blé cultivé en Limagne autour de Clermont est plus riche en magnésium grâce aux concentrations présentes du sol). «Cela signifie qu'on pourrait faire des programmes d'amélioration génétique pour la teneur en minéraux par exemple. Le CIMMYT (le centre international d'amélioration du maïs et du blé ) conduit des programmes de "biofortification" pour les pays en développement où les risques de carences sont avérés » explique Gilles Charmet. «Le problème est qu'en Europe cela n'intéresse personne, pas même les industriels pour par exemple mettre des allégations nutritionnelles sur les paquets de biscuit ou de pain de mie car le délai de résultats est trop long ».

Y a-t-il une solution pour «rendre le blé plus riche en nutriments ?

"Oui, mais elle n'implique pas la production mais la transformation", explique Anthony Fardet, docteur en nutrition humaine. "Contrairement aux fruits et légumes, les céréales ont besoin d'être transformées pour être consommées. Pour que le blé et les aliments fabriqués à base de blé (farines, pâtes, couscous...) soient plus riches en composés nutritionnels, il faut moins les raffiner", ajoute t-il.

«Une farine complète d'un blé moderne est sans doute plus riche en nutriments qu'une farine blanche d'une variété ancienne moins productive» rappelle Gilles Charmet. «Même si un blé est d'excellente qualité nutritionnelle, la technologie de raffinage a un impact beaucoup plus important que la génétique. Elle nivèle toutes les différences de teneurs en nutriments. Pour les céréales, avant de modifier la génétique, il faudrait aborder la question du raffinage », explique Anthony Fradet. «Le seul problème est l'acceptabilité des produits céréaliers complets. Mais elle est sans doute en progression suite aux messages nutritionnels», concluent les chercheurs. Pour toutes les recettes à base de farine comme les crêpes ou la pâte à pizza, il est facile d'utiliser des farines semi-complètes du type farine T80 et pour les habituées, la farine intégrale (T150, plus riches en fibres et en nutriments. Préférez les céréales complètes bios. Elles seront dépourvues de pesticides qui se stockent essentiellement dans l'enveloppe externe du grain.