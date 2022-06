Cheveux fins, cheveux qui tombent, cheveux cassants : tous ces petits soucis d'ordre capillaire sont autant d'indices de votre état de santé général. Pour avoir de beaux cheveux, on sait qu'il faut en prendre soin. Mais parfois, utiliser un shampooing qui n'agresse pas le cuir chevelu, prendre soin de rincer ses cheveux longuement et utiliser une brosse à cheveux adaptée ne suffit pas pour obtenir une chevelure de rêve. C'est peut-être tout simplement parce que vos petits soucis capillaires sont le reflet de votre état de santé général.

Vous avez les cheveux cassants

Vos cheveux sont composés d’une protéine appelée kératine : c’est elle qui les protège des agressions extérieures. Cela explique l’intérêt d’avoir un régime alimentaire riche en protéines : si vous n’en avez pas assez dans votre alimentation quotidienne, cela peut affaiblir vos cheveux et les rendre cassants. Consommer suffisamment d'antioxydants permet aussi de prévenir l'oxydation du cheveu. Mais des cheveux cassants sont aussi, malheureusement, l’un des tribus payés à la ménopause. Le changement hormonal qui se produit aux alentours de la cinquantaine se manifeste également sur l'état du cheveu. La chevelure s'affine, s’appauvrit et les cheveux deviennent plus secs et plus cassants. Parlez-en à votre médecin qui vous prescrira éventuellement un complément alimentaire fortifiant qui va favoriser la croissance du cheveu en lui donnant également une meilleure tenue.

Vous perdez beaucoup de cheveux

En moyenne, nous perdons une centaine de cheveux environ chaque jour. Mais si vous avez le sentiment que, récemment, il reste beaucoup plus de cheveux sur votre brosse le matin, ou que vous en retrouvez systématiquement sur vos doigts quand vous les passez dans vos cheveux, cela peut être le signe d’un dérèglement hormonal.

Un cheveu en bonne santé correspond à un environnement vasculaire, hormonal et métabolique favorable. Il suffit qu’une source de déséquilibre apparaisse pour que les cheveux souffrent d’une chute précoce. Un choc psychologique, un divorce, un deuil, une opération chirurgicale… peuvent provoquer un stress ou une importante fatigue, à l’origine de la chute des cheveux.

Certains médicaments comme les antidépresseurs ou les contraceptifs peuvent également faire tomber les cheveux de façon précoce. Mais rassurez-vous, la situation n’est pas sans issue. Boostez votre métabolisme avec des céréales complètes et de la levure de bière et demandez à votre médecin d’effectuer un bilan sanguin afin de tester vos réserves en fer (l’anémie peut également provoquer la chute de cheveux). Et si cela persiste, n’hésitez-pas à prendre rendez-vous avec le dermatologue.

Vos cheveux ont perdu de leur épaisseur

Si vos cheveux épais et brillants sont devenus plus ternes et fins, essayez d’abord de trouver une raison "évidente". Rien de plus normal si vous vous êtes mise à la natation car le chlore fragilise la kératine (la protéine du cheveu) et rend les cheveux fins et cassants. Vous avez peut-être aussi abusé des colorations ? Les pigments artificiels, eux non plus, ne sont pas tendres avec la kératine.

Mais les cheveux fins peuvent aussi être le signe d’une hypothyroïdie : votre glande thyroïdienne ne fabrique plus assez d’hormones, incitant votre métabolisme à ralentir. Les signes s’installent souvent progressivement : vous vous sentez fatiguée, vous n’avez plus d’appétit, votre peau devient pâle et sèche et vos cheveux fins et ternes.

Si vous ressentez ces symptômes, demandez à votre médecin de tester votre taux d'hormones thyroïdiennes lors de votre prochaine prise de sang.