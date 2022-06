Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a inauguré jeudi la nouvelle aérogare de l'Aéroport international d'Oran Ahmed-Ben Bella, dans le cadre de sa visite de travail et d'inspection dans cette wilaya.

Le président de la République a visité les différentes installations de cette aérogare, où il a suivi un exposé présenté par le directeur de l'Aéroport d'Oran.

A cette occasion, le Président Tebboune a insisté sur la nécessité d'accompagner cette nouvelle infrastructure par des sociétés étatiques fortes qui se chargeront de sa maintenance, appelant les responsables de l'aéroport à améliorer la qualité des services aux voyageurs et à assurer une gestion optimale de cette aérogare.

"Il faut désormais changer de mode de gestion et confier aux jeunes compétences la gestion des grands projets", a affirmé le président de la République

Cette installation est considérée comme un chef-d'œuvre architectural par excellence qui combine le style mauresque au style architectural moderne, tout en répondant aux normes internationales en vigueur.

La capacité d'accueil de cette nouvelle aérogare, dont la réalisation a été confiée au Groupe Cosider, est de 3,5 millions de passagers par an, et peut atteindre 6 millions de passagers par an.

L'aérogare comprend également une zone de fret répondant aux normes internationales en vigueur, couvrant une superficie de 4.000 mètres carrés.

La capacité du parking pour avion a été augmentée de 15 à 25 avions.

L'éclairage à l'intérieur de cette installation vitale est alimenté par l'énergie solaire, devenant ainsi le premier aéroport au niveau africain à adopter cette nouvelle technologie. Quelque 4.550 panneaux photovoltaïques de haute qualité ont été installés sur le toit de l'édifice, sur une superficie de 14.500 m2. Cette technologie permet la récupération de 25% de l'énergie qui alimentera l'aéroport international d'Oran.

La gare dispose également d'un parking de trois étages pouvant accueillir 1.200 véhicules, ainsi que d'un autre parking extérieur d'une capacité similaire.