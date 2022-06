Dans son dernier roman intitulé "Chewing-gum", le romancier Amin Zaoui embarque ses lecteurs dans un univers de tourments psychologiques et de tiraillements intellectuels qui mènent à la perdition dans d'infinis questionnements existentiels.

La trame de ce roman, paru en langue arabe aux éditions Ikhtilaf (Algérie) et Dhifef (Liban), remonte l'histoire depuis la seconde Guerre mondiale à nos jours à travers les changements et évolutions qu'a connu la société algérienne sur de nombreux plans: culturel, politique et cultuel entre autres, et traitant d'imprévus phénomènes de société en résultant.

Le récit de la vie du personnage principal de l'œuvre, Haman Ben Zyad, journaliste et poète à la personnalité trouble et complexe, obsédé par un "avenir décevant", est une succession de bonds dans le temps, entre passé et présent, dans une atmosphère empreinte à la fois de douleurs, de peurs, d'appréhensions, de culpabilité...et d'amour.

Le journaliste vit avec de profondes blessures intérieures qui font parfois surface pour l'attirer dans le bourbier de la culpabilité et de la déception et éveiller en lui ce désir de vengeance qui le taraude depuis l'adolescence.