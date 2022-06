La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissam Hamlaoui et le président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Francesco Rocca, ont examiné, mercredi à Genève (Suisse) les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale et de relancer les activités de bénévolat, a indiqué un communiqué du CRA.

En marge de sa participation à l'Assemblée générale de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), tenue du 19 au 21 juin courant, Mme Hamlaoui a rencontré M. Rocca, président du FICR avec lequel elle a passé en revue "l'état et les perspectives de la coopération bilatérale et la relance des activités de bénévolat. Les deux responsables ont également examiné la possibilité d'ouvrir un bureau du FICR en Algérie pour jeter les ponts de la coopération", a précisé le communiqué.

Lors des travaux de l'AG consacrés à "l'examen de la dynamisation des réseaux de l'Afrique du Nord et du Sahel", les participants ont mis en avant "le rôle stratégique du Croissant-Rouge algérien dans le continent africain", a conclu le communiqué.