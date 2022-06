Le tournoi de water-polo donnera le coup d'envoi vendredi (10h00) de la 19e édition des Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran (25 juin-6 juillet), à la veille de la cérémonie d'ouverture prévue samedi au Complexe olympique (21h00).

La compétition qui va se dérouler à la piscine olympique du jardin public à M'dina Jdida, va enregistrer la participation de neuf pays riverains de la méditerranée, en l'absence remarquée de l'Algérie, car ce sport est en "phase de reconstruction", selon les explications de la Fédération algérienne de natation (FAN).

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'Algérie était présente lors des JM-1975 d'Alger.

" Le waterpolo est en pleine phase de reconstruction en Algérie. Lors de notre premier mandat (2017-2020), nous avons lancé le championnat des U13, U16, U18, et U20, mais les compétitions ont été interrompues en raison de la pandémie du Covid-19. Si nous suivons le programme établi, nous auront une équipe compétitive dans quatre ans", a indiqué à l'APS le président de la FAN Mohamed Hakim Boughadou.

La compétition de water-polo se déroulera du 24 au 30 juin, en présence de la Slovénie, du Portugal, de la France, du Monténégro, et de la Serbie qui composent la poule B, alors que la poule A est formée de la Turquie, de la Grèce, de l'Espagne, et de l'Italie.

La Serbie, médaillée d'or lors des derniers JM-2018 disputés à Tarragone (Espagne), sera l'un des grands favoris du rendez-vous oranais, en compagnie de la Grèce, détentrice de la médaille d'argent, et le Monténégro (3e).

La phase de qualification se poursuivra jusqu'au 27 juin, alors que les journées du 28 et 29 juins seront consacrés au matchs de classement (de la 5e à la 8e place) et aux demi-finales. La finale se jouera le jeudi 30 juin, et qui sera précédée par le match pour la 3e place.

Enfin, la compétition féminine a été annulée en raison du nombre réduit d'équipes engagées.

Le programme du tournoi de water-polo (messieurs) des Jeux méditerranéens 2022, prévu du 24 au 30 juin à la piscine jardin public, tandis que la finale aura lieu au nouveau Complexe olympique aquatique d'Oran :

Composition des deux groupes:

Groupe A: Grèce, Turquie, Italie, Espagne

Groupe B: Serbie, Slovénie, France, Monténégro, Portugal

Vendredi 24 juin (1re journée)

Groupe B

Slovénie - Portugal 10h00

France-Monténégro 12h00

Groupe A

Grèce- Espagne 16h00

Turquie- Italie 18h00

Samedi 25 juin (2e journée)

Groupe B

Portugal-France 10h00

Serbie- Slovénie 12h00

Dimanche 26 juin (3e journée)

Groupe B

France- Serbie 10h00

Monténégro- Portugal 12h00

2e journée (Groupe A)

Espagne- Italie 16h00

Grèce- Turquie 18h00

Lundi 27 juin (4e journée)

Groupe B

Serbie- Monténégro 10h00

Slovénie- France 12h00

Mardi 28 juin (5e journée)

Groupe B

Monténégro-Slovénie 10h00

Portugal- Serbie 12h00

3e journée (Groupe A)

Espagne- Turquie 16h00

Italie- Grèce 18h00

Mercredi 29 juin (match classement)

match (7e-8e places): 4e groupe A- 4e groupe B 10h00

match (5e-6e places): 3e g

roupe A- 3e groupe B 12h00

1/2 finale:

1er du groupe A- 2e groupe B 15h00

1er du groupe B- 2e groupe A 17h00

Jeudi 30 juin (Complexe aquatique)

Match de classement (3e place) 13h00

Finale: 15h00.