Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a indiqué, jeudi à Alger, que l'installation de comités sectoriels permettra l'élaboration, de manière participative, de contrats de programme pour chaque filière industrielle dans l'objectif de promouvoir les activités des différents secteurs industriels.

Dans son allocution d'ouverture de la conférence nationale sur la mise en place d'un système de gouvernance et de dialogue entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques, M. Zeghdar a précisé que l'objectif recherché derrière l'installation de comités sectoriels était d'ouvrir le champ aux différentes parties prenantes pour participer à la prise de décisions stratégiques, et exprimer leurs aspirations et besoins à travers des contrats de programme en fonction de chaque filière.

Et d'ajouter "la stratégie de développement industriel ne se limitera pas seulement à l'entreprise ou aux groupes industriels, mais concernera l'ensemble des filières industrielles".

Cette méthode sera progressivement mise en œuvre, a-t-il annoncé.

La conférence a vu l'installation de quatre (4) comités sectoriels, à savoir: l'industrie agroalimentaire, mécanique, électrique et électronique outre celui du textile et de maroquinerie.

Expliquant le choix de ces secteurs, le ministre a fait savoir que ces filières avaient atteint un niveau organisationnel avancé compte tenu du rôle qu'elles jouent en termes de développement de l'industrie nationale.