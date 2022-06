Des enseignants d'histoire et de droit ont appelé, jeudi à Alger, à préserver la Mémoire nationale et à transmettre la culture historique aux générations montantes.

"Nous avons un grand travail à accomplir en matière de préservation de la Mémoire et de l'histoire nationales", un défi que "tout un chacun doit relever pour transmettre cette mémoire, qui renferme des faits héroïques et des sacrifices, aux générations montantes", ont indiqué des spécialistes lors du Forum de la Radio Algérie internationale (RAI) à l'Auditorium Aissa-Messaoudi.

Dans ce cadre, l'avocate Fatima Zohra Benbraham a souligné la nécessité "d'accorder un intérêt plus grand à l'histoire de la Révolution et à la Mémoire nationale", considérant que le dossier de la préservation de la Mémoire nationale "relève de la responsabilité de tous".

Elle a souligné, encore une fois, "la nécessité de relancer le projet de loi criminalisant le colonialisme, une revendication populaire à même de conférer un caractère juridique aux violations et crimes commis par la France contre le peuple algérien durant l'ère coloniale et de l'amener (la France) à reconnaitre ses crimes, à présenter des excuses et à accorder réparation".

Pour sa part, l'historien Amer Rekhila a souligné que "le plus important à l'heure actuelle concernant le dossier de la Mémoire nationale est de sensibiliser les jeunes quant à leur citoyenneté".

"Gagner la bataille de la Mémoire, sur le plan intellectuel, est vital pour aller de l'avant et faire connaitre aux jeunes leur Glorieuse Révolution qui continue d'inspirer tous les peuples libres à travers le monde", a-t-il ajouté.

D'autres participants à ce forum ont évoqué les étapes phares de la lutte du peuple algérien pour le recouvrement de la souveraineté nationale, mettant en avant la diplomatie algérienne qui a réussi à internationaliser la cause nationale et à la faire connaitre dans les fora internationaux.