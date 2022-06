Le Conseil de la nation prend part aux travaux d'une conférence internationale de haut niveau tenue à Naples (Italie) sur la criminalité transnationale organisée selon la convention de "Palerme", a indiqué mardi un communiqué du Conseil.

Organisée par l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) les 20 et 21 juin courant, cette conférence vise à "renforcer la coopération parlementaire internationale en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée en assurant aux parlementaires une plateforme d'interaction et d'échange de vues, d'expériences et d'expertises avec les représentants des gouvernements, les experts et les spécialistes dont des organisations internationales activant dans le domaine", a précisé le communiqué de la chambre haute du Parlement.

Cette plateforme permettra, ajoute le document, de "définir les meilleures pratiques et propositions légales pour la mise en œuvre de la convention de Palerme et passer en revue les défis et les obstacles entravant les pays engagés dans la lutte contre ce fléau danger eux".

A l'ordre du jour de cette conférence qui a vu la participation de 31 pays membre d l'APM figurent nombre de thèmes, entre autres, "le passage des clandestins, la traite d'humains, le trafic d'armes à feu notamment dans les foyers de tension, la relation entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme en sus de l'exploitation des TIC par les groupes criminels".

Intervenant à l'occasion, le sénateur et vice-président de l'APM, Ilyas Achour a mis en avant l'expérience algérienne en termes de lutte contre les deux fléaux selon "une stratégie nationale inclusive à laquelle le Parlement avait apporté sa contribution par l'adoption d'une batterie de lois garantissant la protection, la prévention, la répression et le châtiment à l'instar de la loi relative à la lutte contre la corruption et la loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme".

Il a rappelé que "l'Algérie a été classée première à l'échelle arabe en termes de lutte contre la criminalité organisée, selon un récent rapport de l'Indice mondial du crime organisé 2021".

Il s'agit d'un "classement bien mérité vu les efforts consentis et les moyens mobilisés appuyés par une volonté politique soutenant cette tendance notamment dans l'Algérie nouvelle, dont les fondements ont été je tés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a mis l'accent dans son rapport soumis à l'Union africaine (UA) en sa qualité de , coordonnateur de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique, sur l'impact du terrorisme et de la criminalité transnationale sur la bonne gouvernance, le développement socio-économique, la paix et la sécurité, plaidant pour une approche globale et intégrée en matière de stratégies à mettre en œuvre pour une meilleure compréhension du fléau.

Pour rappel, "la Convention de Palerme", ratifiée par l'Algérie est la "Convention des Nations Unies contre la Criminalité transnationale organisée", a été adoptée en vertu de la résolution 55/25 de l'Assemblée générale de l'ONU du 15 novembre 2000, et ouverte à la signature par les Etats membres lors d'une conférence politique de haut niveau tenue à Palerme en Italie, du 12 au 15 décembre 2000.

La Convention est entrée en vigueur le 29 septembre 2003.

Trois (03) protocoles y ont été annexés à savoir, un Protocole visant à prémunir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, un Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et un Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.