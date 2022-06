La cérémonie de sortie de plusieurs promotions au titre de l'année 2021-2022 a été organisée, mardi à l'Ecole supérieure militaire de l'Information et de la Communication à Sidi-Fredj, sous la présidence du Général Major Sabaa Mabrouk, Directeur de l'Information et de la Communication à l'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire (ANP).

Baptisées du nom du défunt moudjahid "M'hamed Yazid", ces nouvelles promotions sont composées de la 2e promotion de formation universitaire, cycle master professionnel spécialité "communication opérationnelle", de la 2e promotion de la formation de Licence universitaire au système LMD dans trois spécialités: "correspondant de guerre, information militaire et communication institutionnelle", et de la 10e promotion des cours de perfectionnement d'officiers, spécialité "Communication".

Il s'agit également de la 5e promotion des cours de spécialisation d’officiers en communication, la 1e promotion de la formation d'application en communication, la 10 promotion du brevet militaire professionnel N 1, spécialité "techniques audiovisuelles" et la 5e promotion du brevet militaire professionnel N 2, spécialité "Techniques Audiovisuelles".

S'exprimant à cette occasion, le commandant de l'Ecole, Colonel Mohamed Zitouni, a évoqué les aspects de la formation militaire, universitaire et spécialisée en sciences de l'information et de la communication dont ont bénéficié les étudiants au long du stage, et ce, conformément à des programmes théoriques et d'application sous la supervision d'une élite de professeurs militaires et civiles afin d'assurer une formation qualitative en diapason avec les progrès réalisés dans le domaine de l'information et de la communication.

Le Commandant de l'Ecole a déclaré que les étudiants "ont reçu une formation militaire, théorique, pratique, complémentaire et équilibrée conformément à des programmes étudiés en vue de réaliser une haute capacité et une compétence scientifique et cognitive pour leur permettre de s'acquitter pleinement de leurs missions opérationnelles avec soin et excellence", appelant les promotions sortantes à l'impératif de "faire preuve de discipline, de fidélité, d'abnégation et de patriotisme pour défendre les valeurs nationales et accomplir leurs missions avec professionnalisme".

La cérémonie a été marquée par l'inspection des promotions sortantes par le Général-Major Sabaa Mabrouk et la remise de grades et de diplômes aux premiers lauréats dont des élèves du Sahara occidental.

Il a été procédé ensuite à la passation de l'emblème national entre la promotion sortante et celle suivante et à l'appellation de la promotion sortante au nom du défunt moudjahid M'hamed Yazid ainsi qu'à la présentation de parades militaires.