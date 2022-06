La Direction de la santé de la wilaya de Mascara a procédé à l’ouverture d’une clinique de santé au sein du nouveau pôle sportif de la commune de Sig qui abritera une partie des compétitions des Jeux méditerranéens Oran-2022, a-t-on appris mercredi du directeur du secteur Mohamed El Ameri.

Cette clinique est dotée de sept lits et équipée du matériel médical nécessaire. Cinq médecins et sept paramédicaux ont été chargés d’assurer toutes les prestations sanitaires au profit des délégations sportives, des journalistes et du public présents lors des compétitions des JM au pôle sportif de Sig.

Par ailleurs, M. El Ameri a indiqué que dans le cadre du programme de wilaya de couverture sanitaire lié aux JM-Oran-2022, un bloc médical a été réservé au niveau de l’EPH de Sig et encadré par 15 praticiens et paramédicaux. L’ouverture de ce bloc médical intervient pour renforcer les services sanitaires de la clinique permettant d’assurer une couverture sanitaire de qualité lors des compétitions des JM. La DSP prodigue, par le biais d’affiches apposées sur les murs des structures sanitaires de la ville de Sig, des conseils et orientations d’usage sur le respect des dispositions de prévention des maladies épidémiologiques, notamment la Covid-19.