Une école de formation paramédicale en cours de réalisation dans la wilaya d’El-Oued sera réceptionnée avant fin 2022, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

Ce projet, s'inscrit dans le cadre de la mis en œuvre de la stratégie des pouvoirs publics visant à réaliser des établissements spécialisés dans la formation paramédicale, afin de combler le déficit enregistré dans les structures hospitalières en la matière, a déclaré le chef de l’exécutif local Abdelkader Rakaa, lors d'une tournée d'inspection au chantier de ce projet.

Les travaux de réalisation de cette nouvelle structure de santé retenue dans le cadre de la prise en charge des préoccupations du personnel médical et paramédical dans la wilaya, ont enregistré un avancement physique estimé à 85%, selon les explications des cadres de la direction locale des équipements publics.

Un montant de plus de 500 millions DA a été consacré au titre du programme de soutien à la croissance économique, à la concrétisation de ce projet y compris l’étude technique et le suivi des travaux, a ajouté la même source, signalant qu’une enveloppe supplémentaire sera allouée pour l’acquisition d’équipements.

Occupant une superficie de plus de 18.000 m2, cette structure est composée, selon sa fiche technique, de plusieurs installations, entre autres, 10 salles de cours, 4 autres de travaux pratiques, un amphithéâtre de 150 places, une aile d’hébergement (300 lits), en plus d’un réfectoire (300 repas) et des espaces de détente et de loisirs.

Cette future école, permettra, une fois opérationnelle, de mettre fin au déficit enregistré en matière de paramédicaux au niveau des hôpitaux d’El-Oued et les wilayas limitrophes, a-t-on révélé en marge de cette.