Au total, 5000 logements et foyers, répartis sur 114 régions isolées, ont été raccordées aux réseaux de gaz et d’électricité durant le 1er semestre 2022 à Bouira, a-t-on appris samedi auprès des services locaux de la Sonelgaz-distribution.

"Ce programme a débuté en janvier dernier, et nos services ont pu raccorder un total de 5000 logements et foyers aux réseaux d’électricité et du gaz et ce à travers 114 régions enclavées du sud, de l’est ainsi que de l’ouest de la wilaya de Bouira", a expliqué à l’APS la chargée de la communication de la Sonelgaz-distribution, Widad Benyoucef.

Une opération, inscrite au titre de l’accompagnement des différentes formules de logements en matière de fourniture d’électricité et du gaz, a permis le raccordement de 3200 unités depuis le mois de janvier dernier, selon les détails fournis par la même responsable.

"Ces 3200 unités relèvent des projets de l’Office publique de gestion immobilière (OPGI), de l’Agence de l’amélioration de logement (AADL), ainsi que de l’agence foncière de la wilaya, dont le montant global de l’opération est de l’ordre de 129 Millions de dinars", a tenu à précisé Mme Benyoucef.

Par ailleurs, plus de 2300 foyers ont été raccordés au réseau d’électricité dans 114 régions sur les 120 prévues à travers la wilaya, à l’image de Lakhdaria, Chorfa, Kadiria, Maâmoura ainsi que Ridane, selon les détails fournis par la même source. "Un réseau de 242 kilomètres de lignes électriques a été réalisé durant la même période allant de janvier à juin 2022 pour le raccordement ces foyers, dont l’opération s’inscrit dans le cadre du programme des autorités visant à améliorer les conditions de vie pour les populations de ces régions enclavées", a encore expliqué Mme Benyoucef.

La même responsable a fait savoir que d’autres projets sont en cours de réalisation pour couvrir les six régions enclavées restantes. "Une enveloppe financière de 905 millions de dinars a été allouée pour la réalisation de tous ces projets, dont Sonelgaz a participé avec un montant de 261 millions de dinars", a-t-elle précisé à l’APS.

"Ces programmes de raccordement permettront, à coup sûr, d’améliorer les conditions de vie des citoyens des zones d’ombres et des zones enclavées à Bouira", a souligné %Mme Benyoucef, qui a saisi cette occasion pour réaffirmer l’engagement de la direction locale de Sonelgaz-distribution à œuvrer sans relâche pour réaliser et livrer les pr ojets en cours avec le respect des délais contractuels.