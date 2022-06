Les participants au 5e colloque national sur les enfumades de Frachih, organisé samedi à Mostaganem, ont plaidé pour la création d’une fondation nationale de la mémoire d'"Ouled Riah".

"La création de cette fondation de dimension nationale est plus que nécessaire, surtout que le site de Frachih fait face au risque d’effondrement du chemin d'accès situé en haut de la grotte", a souligné le coordinateur du colloque et enseignant de communication à l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, Mohamed Said Baali.

Cette fondation s'attelera, a indiqué l'intervenant, à préserver la mémoire des chouhada morts dans les enfumades, perpétrées par l'armée française coloniale, que ce soit dans l'aspect académique, de recherche ou médiatique, en plus de la protection du site qui devra être inscrit au patrimoine mondial de l'humanité.

Après avoir confirmé que ce crime du colonisateur français ne s'efface pas avec le temps, l'enseignante d'histoire à l'université Ahmed Zabana de Relizane, Leila Belkacem, a appelé les chercheurs, les juristes, les politiciens, les journalistes et la société civile à dénoncer ces enfumades pour obtenir des excuses.

A ce titre, elle a insisté sur la création d'un espace pour immortaliser ces événements historiques et préserver la mémoire d'Algériens morts asphyxiés par les enfumades à l'intérieur des grottes de Frachih, Sbih et autres.

L’enseignant d’archéologie à l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, Samir Bekkai, a indiqué que "ce site naturel, témoin des enfumades historiques, n'a pas bénéficié de l’intérêt voulu. M. Bekkai a insisté sur le classement de ce site au niveau national, l'élaboration d'un dossier archéologique pour sa gestion et son entretien et la création d’une entreprise publique de maintenance et de gestion de tous les sites historiques et archéologiques dans la wilaya de Mostaganem. Cette rencontre régionale, qui a vu la participation d'enseignants et chercheurs d'universités de Mostaganem, Sidi Bel-Abbes,

Oran et Relizane, a été organisée à l'initiative du Laboratoire d'études d’information et de la communication de l'université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, avec la coopération de la direction des moudjahidine et ayants droit et la direction de la culture et des arts, à l'occasion de la commémoration du 177e anniversaire des enfumades de Ouled Riah dans la commune de Nekmaria (Mostaganem).