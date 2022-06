Les fortes pluies de mousson qui se sont abattues sur le Bangladesh et l'Inde ont fait

au moins 59 morts et entraîné des inondations qui ont laissé des millions de personnes

dans une situation de détresse, ont indiqué samedi les autorités dans un nouveau bilan.

Un précédent bilan faisait état d'au moins 41 morts dans les deux pays.

La foudre qui accompagne les orages a tué au moins 21 personnes au Bangladesh depuis vendredi après-midi, ont indiqué des responsables de la police, cités par des médias. Parmi elles, trois enfants âgés de 12 à 14 ans ont été frappés par la foudre vendredi dans la ville de Nandail, a déclaré le chef de la police locale, Mizanur Rahman.

Quatre autres personnes ont été tuées dans des glissements de terrain dans la ville portuaire de Chittagong, a déclaré de son côté, 'inspecteur de police Nurul Islam.

La majeure partie du nord-est du pays est sous l'eau et des troupes ont été déployées pour évacuer les habitants qui se retrouvent isolés.

Des écoles ont été transformées en abris d'urgence pour accueillir les habitants des villages qui ont été inondés en l'espace de quelques heures à la suite de fortes crues.

Au nord de l'Inde, au moins 16 personnes sont mortes depuis jeudi dans l'Etat de Meghalaya, à la suite de glissements de terrains et de fortes crues qui ont submergé les routes, a annoncé sur Twitter le Premier ministre de cet Etat, Conrad Sangma. Dans l'Etat voisin d'Assam, plus de 2,6 millions de personnes ont été touchées par les inondations après cinq jours de pluie incessante.

Dix-huit personnes ont péri dans des inondations et des glissements de terrain depuis jeudi, selon l'organisme de cet Etat chargé des situations de catastrophe, et près de 7.500 personnes ont été secourues samedi. Sur le front des inondations, la situation s'est aggravée samedi matin au Bangladesh après un répit temporaire des précipitations vendredi après-midi, a déclaré Mosharraf Hossain, administrateur en chef du gouvernement de la région de Sylhet. "La situation est mauvaise. Plus de quatre millions de personnes ont été bloquées par les inondations", a-t-il souligné, ajoutant que la quasi-totalité de la région est sans électricité.

Les inondations ont contraint le troisième aéroport international du Bangladesh, situé à Sylhet, à fermer ses portes vendredi.

Selon, les prévisions météorologiques, les inondations vont s'aggraver au cours des deux prochains jours en raison de fortes précipitations attendues au Bangladesh et dans le nord-est de l'Inde.