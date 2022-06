Les travaux de raccordement de plusieurs foyers de zones d'ombre de la wilaya de Skikda aux réseaux d’électricité et de gaz, ont été achevés, dans le cadre des programmes de l'Etat visant le développement de ces zones, a-t-on appris samedi auprès de la Direction locale de distribution de l'électricité et du gaz.

"Les travaux de raccordement de plusieurs régions au réseau d'électricité ont été achevés dans 16 zones d'ombre", a précisé à l'APS la chargée de communication de la Direction locale de distribution de l'électricité et du gaz, Ouidad Kanouche.

Une enveloppe financière a été allouée sur budget de la wilaya pour raccorder la région de "Trab" dans la commune de Chechar, tandis que les régions de "Boukhazar" dans la commune de Zitouna, "Medjaz Aissa" à Zerdaza, et les mechtas de "Msareh Amar", "Benacer Larbi" et "Boulebsal Messaoud" à Salah Bouchaour ont été raccordées dans le cadre de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, a ajouté Mme Kanouche.

D'autres régions ont également été raccordées au réseau d’électricité d ans le cadre de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, à l’instar des zones de "Boudoukha" et "Dar El Siyana" à Ain Kechra, les mechtas "Ain El Hamma" et "El Haoudh Karsana" à Boughdir, ainsi que les régions de "Bougrina" et "Aissous" à El Harrouch, et "El Mouhguen", "Tak El Djiz" et "El Guentasse" à Oued Z’hour, a-t-on relevé.

Pas moins de 1.155 foyers ont bénéficié du raccordement au réseau d'électricité à travers ces zones, a révélé la même source, soulignant qu'un réseau de distribution de 32,6 km a été réalisé, nécessitant un financement de 96 millions DA.

S'agissant du gaz naturel, la chargée de communication de la Direction locale de distribution de l'électricité et du gaz a indiqué que les travaux ont été achevés dans six (6) régions, notamment à "Salah Guetit 1 et 2" dans la commune de Ain Bouziane, la cité de "Mouloud Belaska" à Tamalous, la mechta "Gaidi" à El Marsa et "Satiha" à Abane Ramdane, dans le cadre du budget de la wilaya. Un montant alloué par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales a été mobilisé pour raccorder les foyers situés à Bin El Ouidene (partie-Sud) au gaz naturel, a ajouté la même source.

A cet effet, 694 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel nécessitant la mise en place d’un réseau de distribution d'une longueur de 17 km et un investissement de l'ordre de 55 millions DA, a conclu la même source.