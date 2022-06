Les éléments de la brigade anti-drogue relevant du service de la police judiciaire ont démantelé un réseau criminel de narcotrafiquants composé de quatre (4) individus et saisi 46,700 kg de kif traité, 270 comprimés psychotropes et d’une arme de poing, indique samedi un communiqué de la sûreté de wilaya de Bechar.

L'opération de lutte contre les réseaux de trafiquants de drogue, réalisée avec la contribution des services compétents du secteur militaire opérationnel de la troisième région militaire (3ème RM- Bechar), a permis aussi la saisie, en la possession des mêmes individus, de 57 cartouches de calibre 16 mm et 1.090 autres capsules de remplissage de deux calibres différents de munitions, de rubans plastiques spéciaux pour envelopper le kif traité, d’une épée de samouraï et d'un véhicule utilitaire, a-t-on précisé dans le document émanant de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

L'arrestation de ce réseau criminel est venue à la suite de l'exploitation d'informations faisaient état de l'existence d'un réseau criminel organisé qui tentait de faire passer la quantité de drogue vers une wilaya dans l’Est du pays, a-t-on expliqué.

La mise en œuvre d’un vaste plan de recherche et d’investigation policières, avec l’utilisation de moyens techniques de pointe, sous supervision de la justice, a permis l’identification des mis en cause, âgés entre 21 et 39 ans, dont deux (2) originaires d’une wilaya dans l’Est du pays, et la localisation du lieu où ils se trouvaient, à savoir hors du tissu urbain de la ville de Bechar.

Le repère des narcotrafiquants a été perquisitionné sur ordonnance de la justice où les policiers ont pu découvrir et saisir les quantités de drogue, l’arme de poing et les cartouches, a-t-on ajouté.

Un cinquième suspect membre du même réseau criminel, en fuite, a été identifié par les enquêteurs et fait l’objet de recherches à la suite d’un mandat d’arrêt émis à son encontre par la justice, a-t-on signalé.

Les quatre (4) individus arrêtés lors de cette affaire ont été tous mis en détention provisoire par le magistrat instructeur près le tribunal de Bechar, pour les chefs d’inculpation de "violation des dispositions liés au contrôle administratif, technique et sécuritaire de l'usage de substances et drogues à propriétés stupéfiantes et psychotropes, de délit de détention illégale de drogue en vue de la vente et de la mise en vente, achat dans l'intention de vendre et de stocker, contrebande par utilisation de moyen de transport", a fait savoir la même source.