Pas moins de 84 transformateurs électriques ont été installés et 290 km de réseau de distribution réalisés à travers la région Sud-est du pays dans le cadre d’un plan d’urgence visant à garantir la continuité de l’approvisionnement en électricité et éviter les interruptions en période de forte chaleur, a-t-on appris samedi auprès de la Direction régionale de la Société algérienne de l’électricité et du gaz (région de distribution Ouargla/filiale du groupe Sonelgaz).

Doté d’un financement global estimé à 3,6 milliards DA, le plan a pour objectif de renforcer le réseau électrique existant et répondre à l’accroissement de la demande durant l'été, au niveau de cette région qui totalise plus d’un million d’abonnés répartis sur 14 wilayas, ont indiqué des cadres de cette instance lors d’un point de presse.

Ces projets, sont appelés à assurer aux clients la continuité et la qualité du service de distribution de l’énergie électrique, durant toute la saison estivale, tout en évitant les éventuelles coupures de courant, a affirmé Mohamed Kharchouche, directeur de la région de distribution d’Ouargla.

Le plan tracé, comprend aussi la mobilisation des équipes techniques pour effectuer des interventions rapides et immédiates en cas d’urgence, en plus de la mise en place d'un système de supervision et du contrôle à distance des installations énergétiques, at-il ajouté.

A titre d’exemple, la wilaya d’Ouargla, a, en prévision de la saison estivale 2022, bénéficié de la réalisation de plusieurs installations, dont des transformateurs électriques de 40 méga volt ampère (MVA), a-t-on fait savoir.

Des opérations similaires concernant, notamment, l’installation de nouveaux transformateurs électriques, la réhabilitation, la rénovation et le renforcement du réseau de distribution, ont été concrétisées à travers d’autres wilayas, à l’instar d’El-Oued, El-Meghaïer et Ouled Djellal.

Parmi ces projets, figurent la réalisation d’un transformateur électrique de 60/220 KV à Oued El-Alanda (El-Oued) et la réhabilitation du réseau et des centrales secondaires à El-Meghaïer, ainsi que la mise en service d’un réseau de distribution de 60 KV à Sidi-Khaled (Ouled Djellal), a indiqué Kharchouche.

S’agissant de projets retenus en faveur des zones d’ombre afin de promouvoir l'accès de la population à l’électricité et au gaz naturel, la même instance a fait état de la réalisation de 1 03 sur 161 projets pour l’énergie électrique, alors que 115 sur 109 opérations liées à alimentation en gaz ont été déjà réceptionnées.

Totalisant 1.053.327 abonnés pour l’électricité et 523.895 abonnés pour le gaz naturel, la direction régionale de Sonelgaz, coiffe 14 directions de distribution implantées à travers les wilayas d’Ouargla, El-Oued, Biskra, Illizi, Tamanrasset, Ghardaïa, Laghouat, Djanet, El-Megaïer, Ouled Djellal, In-Salah, In-Guezzam, El-Meniaa et Touggourt.