Le ministre des Transports, Abdellah Moundji a affirmé samedi à Alger la nécessité d'améliorer les performances de l'Aéroport international "Houari Boumediene", d'améliorer la sécurité en son sein et de faciliter les procédures aux voyageurs.

Dans une déclaration à la presse suite à l'installation du Directeur général de l'Aéroport international d'Alger, Mohamed Layache Akacem, le ministre a précisé que les tâches assignées à ce nouveau directeur général consistaient, notamment, à "assurer la sécurité intérieure et aux abords de l'aéroport en mettant en place un système permettant de traiter les questions de sécurité, coordonner avec tous les services concernés et pallier toutes insuffisances éventuelles".

Il s'agit, en outre, "d'améliorer la performance de l'établissement vis-à-vis des voyageurs, notamment en ce qui concerne la restitution des bagages après accomplissement de toutes les procédures au niveau de la police aux frontières (PAF), et l'élaboration d'un plan de redéploiement des personnels selon les besoins et les programmes des vols en vue de permettre une couverture équilibrée et permanente des heures de travail".

Par ailleurs, M. Moundji a souligné l'importance de la gestion de l'Aéroport international d'Alger, d'autant que "l'Algérie s'apprête à organiser des échéances importantes dans les prochains jours, avec un afflux important de voyageurs en provenance de plusieurs pays pour prendre part aux Jeux méditerranéens, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance, et dans le cadre du Sommet arabe qui se tiendra à Alger". Le ministre a salué la compétence de M. Akacem qui fait partie des cadres compétents du secteur des transports ayant contribué à la réalisation de certains aéroports, à commencer par l'étape d'étude jusqu'à la réalisation et l'exploitation.

De son côté, le directeur général de l'Aéroport d'Alger a affirmé sa disponibilité à travailler en coordination avec tous les opérateurs dans le but d'améliorer le service au profit des voyageurs et de garantir les facilitations et la sécurité, appelant les travailleurs de cet établissement à "œuvrer à atteindre les objectifs escomptés".