Les électeurs de l'Etat d'Ekiti, au Nigeria, votaient samedi pour élire un nouveau gouverneur, un scrutin qui pourrait être un indicateur de tendance pour l'élection présidentielle prévue l'an prochain.

Selon la Commission électorale nationale indépendante (INEC) du Nigeria, citée par des médias, l'Etat du sud-ouest compte 988.923 électeurs inscrits, dont près de 40% sont âgés de 18 à 34 ans. Dans ce pays multiethnique d'Afrique de l'Ouest de quelque 200 millions d'habitants, les partis et les observateurs électoraux considèrent le vote d'Ekiti comme un test pour l'élection présidentielle de 2023.

Les candidats de 16 partis sont sur les rangs. Cependant trois personnalités sont données favorites : Biodun Oyebanji du Congrès des progressistes (APC) au pouvoir, Bisi Kolawole du Parti démocratique populaire (PDP, principal parti d'opposition) et Segun Oni du SDP (social-démocrate).

L'Ekiti fait partie des huit Etats du Nigeria, sur un total de 36, où les élections des gouverneurs n'ont pas lieu en même temps que dans le reste du pays en raison de contestations juridiques des résultats précédents.

Mercredi, les candidats ont signé un accord de paix, s'engageant à éviter la violence et à accepter le résultat du vote. La police a déclaré avoir déployé plus de 17 000 personnes pour ce scrutin. Le dernier vote pour le gouvernorat d'Ekiti en 2018 a été entaché de violences et d'accusations de fraude électorale.