Le Kenya et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) se sont associés samedi pour lancer une campagne de paix visant à réduire la violence électorale avant les prochaines élections générales prévues pour le 9 août.

Mandisa Mashologu, représentante résidente adjointe du PNUD au Kenya, a déclaré à Nairobi, que la campagne "Let Peace Win" vise à encourager une plus forte implication de la part de toutes les parties prenantes en faveur d'élections pacifiques afin de préserver les progrès en matière de développement que le Kenya a déjà réalisés.

"La campagne vise également à accroître l'inclusion et la participation des jeunes au processus électoral dans le but de ne laisser personne de côté", a affirmé Mme Mashologu lors d'un événement marquant la Journée internationale de la lutte contre les discours de haine.

Le PNUD a indiqué qu'il soutiendra la campagne par le biais de son programme "Transcending Foundations of Peace and Security for Inclusive and Sustainable Development" et de son programme "Consolidating Democratic Dividends for Sustainable Transformati on". Mme Mashologu a expliqué que la campagne adopte une approche inclusive et transparente qui favorise la cohésion sociale afin de maintenir la paix avant, pendant et après les élections générales.

De son coté, Samuel Kobia, président de la Commission nationale pour la cohésion et l'intégration, organisme public, a noté que la campagne sera déployée à la fois sur des plateformes en ligne et hors ligne afin d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible.