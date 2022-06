Le coup d’envoi de la saison estivale a été donné un peu partout à travers le territoire national, particulièrement sur les villes côtières, à l’instar d’Alger qui a annoncé une liste de 58 plages autorisées à la baignade sur l’ensemble de la wilaya.

En procédant au lancement officiel de la nouvelle saison estivale à partir de la plage "les Sablettes", à l’Est de Mostaganem, le ministre du tourisme a estimé que la saison estivale ne doit pas se limiter aux seules plages, hôtels ou campements de vacances "mais elle doit être une opportunité pour promouvoir nos potentialités en matière de tourisme de montagne, thermal, religieux et même saharien et pour faire découvrir les trésors artistiques, culturels et touristiques du client", a-t-il affirmé.