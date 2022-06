Le coup d'envoi de la saison estivale à Tizi-Ouzou a été donné vendredi par le wali Djilali Doumi à la plage Carroubier, dans la commune d'Azeffoun au Nord de la wilaya.

M. Doumi a indiqué que pour cette année, 08 plages, dont 4 à Tigzirt et 4 autres à Azeffoun qui ont bénéficié de divers travaux d'aménagement sont autorisées à la baignade au niveau de la wilaya.

Elle recevront un flux d'estivants estimé à quelques 77 000 personnes par jour et bénéficieront de la couverture sécuritaire et sanitaire qui seront assurées par les services de sécurité, la protection civile et les différents services de l'Etat, chacun en son domaine.

Par ailleurs, et s'agissant des structures d'accueil et d'hébergement des estivants au niveau de ces communes côtières, M. Doumi a indiqué qu'elle est de 9.300 lits et sera renforcée dans les prochains jours par la mise en service de 3 nouvelles structures.