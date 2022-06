Les épreuves du Baccalauréat 2022 étant arrivées à leur terme, ce jeudi, les candidats, désormais soulagés du poids de ce cap décisif et pour le moins stressant, sont en proie à l'attente des résultats déterminant leur avenir avec l'espoir de franchir l'enceinte universitaire.

Ainsi, les plus de 700.000 candidats du Bac 2022 ont franchi, ce jour à l'échelle nationale, la dernière ligne droite des épreuves, avec le sentiment d'avoir "assuré" face aux questions de réflexion et autres exercices de dissertation pour certains, tandis que d'autres ont reconnu avoir buté dans certaines épreuves, à l'instar de celles des mathématiques pour les classes scientifiques et maths.

Mais pour la majorité d'entre eux, l'espoir de se retrouver sur les bancs de l'université demeure de mise, d'autant que, globalement, les épreuves de l'édition qui vient de s'achever ont été jugées "accessibles" pour les élèves moyens.

A Alger, au niveau du centre d'examen du lycée Mohamed Boudiaf (El-Madania), des candidates ont tenu à exprimer leur optimisme de décrocher le sésame pour le cycle universitaire, arguant du fait que parmi les sujets q ui leur ont été soumis, il s'en trouve qui ont été abordés lors des révisions.

En revanche, des lycéens affectés au centre d'examen d'El Idriss (Place du 1er mai), ont fait montre d''appréhensions" par rapport à l'épreuve de physiques, jugée "trop longue et plutôt difficile", espérant, par conséquent, que la notation des correcteurs ne soit pas mauvaise, d'autant plus qu'il s'agit pour eux d'une matière essentielle.

A Tipaza, l'ambiance chez les familles est à l'expectative des résultats de cet important examen pour lequel leurs enfants ont consacré de longs mois d'ardues révisions et d'intenses sacrifices.

Aussi, l'angoisse de l'échec et l'espoir de la réussite se confondent-ils avec les prières soutenues pour que la joie du succès l'emporte, couronnant ainsi le parcours scolaire de leur progéniture.

C'est que les parents, à l'instar de la maman de Salima, candidate scientifique à ce Bac, sont conscients de ce que représente cette réussite pour l'avenir de leurs enfants et la possibilité pour ces derniers de se hisser dans leur futur professionnel.

Ceci, en même temps qu'il constitue pour eux "leur propre réussite" d'avoir su accompagner les candidats, depuis l'entame de leur cycle scolaire par le primaire.

Au terme des épreuves du Bac, le ministre de l'Education nationale, Abdelhaki m Belabed, a affirmé, ce jour, que cette édition a été "excellente" et que le nombre des cas de triche a "grandement reculé" et ce, grâce aux efforts de l'Etat à travers plus de 2500 centres d'examen répartis à travers le territoire national.

Les tentatives de triche et les cas de fuite des sujets à travers les réseaux sociaux ont notamment été révélés par l'Organe national de lutte contre les crimes liés aux technologies de l'Information et de la Communication, lequel en a alerté les services de la police judiciaire.

Nombre de personnes impliquées ont ainsi été condamnées par des tribunaux depuis le début des épreuves, à diverses peines allant jusqu'à 18 mois de prison ferme, assortis d'une amende de 200.00 DA.

A Ghardaïa, 2 candidats ont été condamnés pour le même motif, 5 autres à Menâa, 7 autres à Oum El Bouaghi, 3 autres à Batna et autant à Souk-Ahras.

Et ce, conformément à la correspondance du ministère de la Justice adressée, début du mois en cours, aux procureurs généraux prés les Cours de justice leur recommandant la mise en place d'une "cellule de veille et de suivi" spécifique aux délits en question.