Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Yacine Hamadi, a annoncé, vendredi à Mostaganem, que plus de 50 établissements touristiques sont entrés en activité à l’échelle nationale après avoir bénéficié des dispositions prises par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au sujet des projets bloqués.

En marge de sa visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Mostaganem, le ministre a précisé que sept établissements de tourisme et trente campements d’été ont bénéficié de ces mesures mises en œuvre par les commissions nationale et communale, "ce qui permettra d’augmenter les capacités d’hébergement à 20.000 lits supplémentaires à l’échelle nationale", a-t-il ajouté.

Le membre du gouvernement a indiqué que son secteur connaît une certaine dynamique à la faveur des instructions du Président Tebboune portant levée des obstacles bureaucratiques que rencontrent des projets d’investissement, la mise en place d’agences spécialisés dans les fonciers industriel, touristique, agricole et urabin en plus du projet de la nouvelle loi sur l’investisseme nt soumise actuellement au débat et à l’adoption par l’APN.

Yacine Hamadi a souligné que cette nouvelle vision vise l’encouragement de l’investissement permettant au secteur du tourisme d’augmenter à l’avenir les capacités d’accueil et de réduire les tarifs que fixeront l’offre et la demande et non l’administration.

Dans ce contexte, le ministre a signalé qu’une étude est en cours au niveau du gouvernement pour plafonner les tarifs des services assurés par les établissements touristiques en fonction de leur classification respective.

Au cours de sa visite de travail, le ministre a inauguré deux nouveaux hôtels au niveau de la ZET "les sablettes", dans la commune de Mazaghrane, offrant une capacité de 213 lits.

Ces hôtels ont bénéficié d’autorisations d’exploitation exceptionnelles et mis en service dernièrement.

Au niveau de la ZET, il a également inspecté le projet d’une résidence familiale destinée au corps de la protection civile, une agence de voyage locale ainsi qu’une habitation dont les propriétaires ont bénéficié de la formule "l’hébergement chez l’habitant".