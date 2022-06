La coopération algéro-britannique dans le domaine scientifique et académique se veut une coopération "concrète et fructueuse" pour les deux pays, a affirmé, jeudi, une responsable au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

S'exprimant lors du Forum algéro-britannique sur l'éducation, Mme Lafdjah Mama, sous-directrice à la direction de coopération et d'échange inter-universitaire au ministère a précisé que la coopération algéro-britannique dans le domaine scientifique, académique et technologique se veut une coopération "concrète et fructueuse" pour les deux pays.

L'Algérie "a réalisé plusieurs projets avec le Royaume-Uni dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la coopération interuniversitaire et du développement de la langue anglaise, en sus de l'accompagnement en matière d'expertise pour améliorer le recrutement des diplômés".

Il s'agit, entre autres, du programme de travail signé en 2014 pour la formation de 500 titulaires de doctorat au Royaume-Uni, du programme de coopération signé en avril 2018 avec le British Council et du mémorandum d'entente signé en octobre 2021 pour la création d'une commission mixte dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Intervenant à cette occasion, l'ambassadrice du Royaume-Uni en Algérie, Mme Sharon Wardle a salué la coopération entre son pays et l'Algérie dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'éducation nationale, soulignant que les étudiants algériens "apportent un plus à la diversification culturelle en Grande Bretagne".

"J'ai constaté un intérêt commun entre les deux parties pour développer la coopération dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation", a-t-elle relevé, ajoutant que l'Algérie "a franchi de grands pas au cours des dernières années dans le développement de son système éducatif et du secteur de l'enseignement supérieur et ce en un court délai comparativement à de nombreux pays du monde y compris la Grande-Bretagne".

Le fondateur d'''Education-Tech", Ghazi Lotfi a indiqué de son côté que son entreprise (spécialisée dans l'utilisation des nouvelles technologies au service de l'éducation et de l'enseignement) "offre la possibilité aux étudiants algériens d'obtenir un diplôme universitaire britannique en Algérie".

Il a fait état de la signature de conventions avec 30 établissements universitaires algériens à l'ouest du pays comme première étape pour la formation à titre gratuit d'enseignants formateurs en langue anglaise.

Le forum a été marqué par la participation de plusieurs experts algériens et britanniques dans le domaine des sciences de l'éducation, de l'enseignement et des technologies de pointe, ainsi que des représentants des secteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de l'Assemblée populaire nationale (APN).