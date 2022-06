Les actions de Petrobras ont plongé de plus de 10% en cours de séance vendredi à la Bourse de Sao Paulo sur fond de tensions politiques après une nouvelle hausse des prix du carburant vivement critiquée par le président Jair Bolsonaro. Les actions ordinaires étaient en baisse de 8,68% vers 16h30 locales (19h30 GMT) et les préférentielles de 8,32%, mais la chute avait légèrement dépassé les 10% en début d'après-midi.

Dans la matinée, Petrobras, la plus grande entreprise d'Amérique Latine, avait annoncé une augmentation de 5,18% du prix de l'essence et de 14,26% du gazole à partir de samedi. Ces tarifs avaient été revus à la hausse à plusieurs reprises depuis le début du conflit en Ukraine, en février, mais étaient restés stables depuis 39 jours pour le gazole et depuis trois mois pour l'essence. Le président Bolsonaro, qui tente en vain de faire changer la politique tarifaire de la compagnie, liée au marché international, a destitué fin mai le troisième PDG de Petrobras nommé depuis le début de son mandat, en janvier 2019.