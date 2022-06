Des signes de ralentissement de l'économie américaine ont fait chuter les prix du pétrole et douter les Bourses, pourtant orientées à la hausse en début de séance vendredi mais qui n'ont pu rebondir franchement après la séance noire de jeudi. Alors qu'ils avaient pris plus de 1% en séance, les indices européens ont clôturé divisés. Francfort a avancé de 0,67% et Milan de 0,29%, Paris a grappillé 0,06% et Londres a perdu 0,41%. Sur la semaine ils subissent des pertes importantes, allant de 3,3% à 4,9%. A New York, le Dow Jones a clôturé en petite baisse de 0,13%, tandis que l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 1,43% et l'indice élargi S&P 500, 0,22%.

La production industrielle a ralenti plus que prévu en mai aux Etats-Unis, et la production manufacturière s'est même contractée, des signes concrets d'un ralentissement de l'économie américaine alors que de plus en plus d'experts craignent une récession de la première économie du monde. "Ce ne sont pas les premiers chiffres décevants concernant les Etats-Unis. Il y avait déjà eu (...) toute une série de chiffres qui montrent que l'économie américaine est en train de ralentir et peut-être plus vite qu'on ne l'imaginait", explique Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuilles chez Mirabaud France.

Ces statistiques ont fait chuter les prix du pétrole, très sensibles aux prévisions de croissance économique. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août, coté à Londres, a perdu 5,58% à 113,12 dollars, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en juillet est repassé sous la barre des 110 dollars pour la première fois en trois semaines. Il a perdu 6,82% pour terminer à 109,56 dollars.