Les cours du pétrole ont conclu en forte baisse vendredi, plombés par les craintes de récession et des indicateurs décevants aux Etats-Unis, dans un contexte de resserrement des taux d'intérêt par les banques centrales.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août, coté à Londres, a perdu 5,58% à 113,12 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en juillet est repassé sous la barre des 110 dollars pour la première fois en trois semaines. Il a perdu 6,82% pour terminer à 109,56 dollars.

Le prix du gallon d'essence à la pompe aux Etats-Unis a perdu presque 10 cents vendredi pour revenir à 5 dollars. "Je prévois que les prix de l'essence vont encore baisser de 5 cents par gallon au cours des sept prochains jours", a affirmé M. Lipow. Le WTI a dévissé de plus de 7% depuis vendredi dernier et le Brent de la mer du Nord de plus de 6%, renouant respectivement avec leurs niveaux de prix de fin mai et début juin.