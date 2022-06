Les sélections algériennes de volley-ball, messieurs et dames, prendront part aux tournois des Jeux méditerranéens d'Oran-2022 (25 juin au 06 juillet), avec l'ambition d'"atteindre les quarts de finale" face à des équipes de "niveau mondial", a indiqué le directeur technique national (DTN), Salim Achouri.

"Nos sélections nationales, dont les effectifs ont été remaniés après deux ans sans compétition notamment à cause de la pandémie de Covid-19, vont essayer de se qualifier aux quarts de finale des tournois des JM d'Oran face à des équipes de niveau mondial, dont la France, la Grèce et la Turquie", a déclaré Achouri à l'APS.

Versées dans des groupes relevés, les sélections algériennes de volley seront mises à rude épreuves lors des JM d'Oran, en évoluant face à la Grèce, la Turquie et la France chez les messieurs, alors que les dames défieront la Turquie, l'Espagne et l'Italie.

"Les JM d'Oran sont un objectif intermédiaire pour nos équipes nationales, dont les principaux objectifs sont les Championnats d'Afrique des nations 2023 et la qualification pour les Jeux olympiques de Paris en 202 4", a-t-il indiqué.

A la tête de la DTN depuis une année, Achouri a fait savoir que les "Six" algériens ont entamé leur préparation pour les joutes d'Oran en juin 2021, sous la houlette des sélectionneurs Mourad Senoun (messieurs) et Nabil Tennoun (dames), en effectuant des stages périodiques étalés sur toute la saison sportive.

"Nous avons d'abord effectué des présélections en évaluant une trentaine d'athlètes pour chaque sélection (messieurs et dames), avant de faire des stages en commun avec les Fédérations tunisienne, en mars, et égyptienne début juin.

Ces stages ont été ponctués par des matchs amicaux, qui nous ont permis d'évaluer le niveau de nos sélection", a-t-il expliqué.

Coté effectif, le DTN indiqué que les sélections algériennes ont été rajeunies avec une composante constituée de joueurs de moins de 25 ans, encadrés par des joueurs d'expérience, à l'image du duo Bensalem-Hammouche chez les dames et Oumessad-Kerboua chez les messieurs.

"Nos joueurs et joueuses sont motivés pour réaliser une belle performance à Oran et donner une belle image du volley algérien face aux équipe du bassin méditerranéens", a-t-il assuré Avant d'entamer les tournois des JM d'Oran, prévus du 26 juin au 4 juillet dans la salle de Bir El Djir et le Palais des sports Hammou-Boutlèlis, les sélections algériennes disputeront un tournoi précompétitif avec la participation de la Tunisie et de l'Egypte.

Liste des sélections algériennes de volley-ball pour les Jeux méditerranéens d'Oran :

Messieurs : Ahmed Amir Kerboua, Abdelraouf Hamimmes, Ilyes Achouri, Billel Soualem, Sofiane Hosni, Islem Ould Cherchali, Ali Kerboua, Boudjemaa Ikken, Youcef Bourouba, Mohamed Amine Oumessad, Sofiane Benyoucef, Adil Kadri, Mohamed Walid Abi Ayed, Farouk Tizit, Fouad Brahmi.

Dames : Melissa Soualmi, Yasmine Abderrahim, Amira Bechar, Salima Hammouche, Yasmine Brahmi, Radia Bellahcene, Wissem Djouhri, Kahina Djouhri, Sara Romati, Zahra Guimour, Bakhta Mazari Rabah, Zohra Bensalem, Aicha Mezemate, Fahima Brahmi, Myriem Mebarek Fellouti.