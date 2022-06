Le nouveau pôle sportif de la commune de Sig, relevant de la wilaya de Mascara, constitue un acquis important et une infrastructure digne d’abriter une partie des compétitions programmées au titre de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens, qu’abritera Oran du 25 juin au 6 juillet.

Le directeur de la Jeunesse et des sports, Lahcen Laadjadj a souligné à l’APS que le nouveau pôle sportif de la commune de Sig, achevé à 100%, est ainsi prêt à accueillir une partie des compétitions de la 19e édition des Jeux méditerranéens.

Le pôle sportif est situé dans la ville de Sig, à équidistance entre Oran et Mascara.

Il couvre une superficie totale de 11 hectares. Une enveloppe financière de plus de 2,1 milliards de DA a été allouée pour sa réalisation dans le cadre du programme sectoriel.

Il comprend cinq (5) infrastructures sportives importantes, dont un stade de football recouvert de gazon naturel d'une capacité de 20.000 places, six (6) vestiaires, quatre salles d'examen anti-dopage des athlètes, de soins et de conférences, un (1) salon d'honneur, une (1) cafétéria et de petits restaurants sous les gradins.

Le complexe sportif dispose également d'un système d'éclairage nocturne et d'un écran géant de 45 m2 en plus d'un bloc d'hébergement de 30 lits.

Un terrain de réplique recouvert de gazon artificiel a été aussi réalisé pour l'entraînement, également équipé en moyens d’éclairage nocturne.

Le complexe dispose également d’une salle omnisports d'une capacité de 500 places qui accueillera des matchs de handball, de volleyball et de basketball, avec quatre (4) vestiaires, une (1) cafétéria et une (1) salle pluridisciplinaire.

Il comprend également une piscine olympique (50 mètres), un bassin d’initiation de natation de 25 mètres, un amphithéâtre de 600 places, une cafétéria et deux salles d’activités diverses.

Le complexe comprend un stade d'athlétisme doté de tribunes d'une capacité de 1.000 places, un parcours recouvert de gazon naturel avec un système d'arrosage automatique, une piste à huit couloirs, trois vestiaires, deux salles d'infirmerie et d’activités diverses.

Le nouveau pôle sportif accueillera, lors des Jeux méditerranéens, des rencontres de football et de water-polo.

Il servira également de lieu pour entraînement de plusieurs équipes de natation et de football.

L’édifice sportif est équipé d'un système de surveillance composé de 134 caméras installées au niveau de toutes ses installations.

Le responsable de la DJS a fait état de la programmation de plusieurs activités culturelles, artistiques et de jeunesse tout le long des compétitions qui seront abritées au niveau du même pôle, dont des spectacles folkloriques et musicaux, des exhibitions d'arts martiaux et des expositions de produits artisanaux locaux.

Par ailleurs, la DJS de Mascara a lancé une campagne de promotion des Jeux Méditerranéens Oran-2022 en programmant des visites périodiques du nouveau pôle sportif de Sig au profit des enfants de la wilaya.

M. Laadjadj a estimé que ce nouveau pôle sportif apportera un plus au mouvement sportif local et national, notamment en ce qui concerne la possibilité de l'utiliser pour les besoins d’entraînement des équipes de football, de natation, d’athlétisme, de handball, de volleyball et de basketball, ainsi que l'organisation de compétitions sportives régionales, nationales et même internationales.