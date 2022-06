Les Jeux méditerranéens prévus du 25 juin au 6 juillet connaîtront un programme riche en festivals culturels populaires, a indiqué jeudi la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, présente à Oran pour "apporter les dernières retouches" aux activités culturelles.

"Nous sommes venus apporter les dernières retouches au programme culturel des Jeux Méditerranéens qui sera riche et varié en festivals culturels populaires, avec une participation internationale importante", a déclaré à la presse la ministre, en marge de l’inauguration de la maison de culture "Zeddour Brahim Belkacem".

Cet événement sportif verra l’organisation de représentations cinématographiques, films nationaux et étrangers, a indiqué Mme Mouloudji, notant que les arts plastiques auront également leur part dans cette fête sportive.

La ministre a indiqué, dans ce contexte, que "nous allons rencontrer, aujourd’hui, les directeurs de la culture et des arts des wilayas limitrophes pour mettre au point les dernières retouches au programme culturel tracé dans le cadre des Jeux Méditerranéens".

Au début de sa visite, Soraya Mouloudji avait inauguré la maison de la culture "Zeddour Brahim Belkacem", sise au centre-ville d’Oran, qui a bénéficié d’une opération de réhabilitation, avec la préservation de son aspect architectural originel. Cet édifice culturel, qui s’étend sur une superficie de 4.800 m2, comprend deux bibliothèques, dont une consacrée aux enfants, et une salle d’une capacité de 400 sièges, ainsi qu’une autre d’une capacité de 150 sièges, un studio de préparation pour les artistes et les jeunes talents, une salle de représentations, des ateliers dédiés à l’audiovisuel et au théâtre, entre autres.

Dans la salle d'exposition de cette infrastructure culturelle, la ministre a visité une exposition collective de peinture qui comprend 40 toiles de différentes écoles, signées par 20 artistes, une autre sur le thème "Oran la méditerranéenne" exposée par Tahraoui Faïza, un atelier de dessin pour enfants et une exposition d'instruments de musique.

La ministre a également visité une exposition de photographies de Taïbi Mohamed-Amine au Musée d'art moderne et contemporain "Mamo", le théâtre régional Abdelkader Alloula et le théâtre de plein air Hasni Chekroune, en cours d’aménagement.

Mme Mouloudji devra présider une réunion au siège de la wilaya d’Oran avec les directeurs de la culture des wilayas dans l’Ouest du pays et les commissaires des festivals culturels.